Греция заберет из Польши до 30 тысяч украинских беженцев

Министр миграции Греции Нотис Митаракис сообщил, что страна направит в Польшу автобусы для беженцев из Украины. Страна готова принять до 30 тыс человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еkathimerini .

Министр миграции Нотис Митаракис заявил, что Греция направит автобусы и самолеты в Польшу для добровольного приема и переселения беженцев из Украины. Однако министр подчеркнул, что никого насильно перевозить не собираются, все перемещения будут добровольными.

Министр сообщил, что Греция может принять около 30 000 украинских беженцев, и указал, что, если беженцев будет больше, Греция может подать заявку на экстренное финансирование ЕС для покрытия расходов.

Митаракис отметил, что в Грецию с начала российского вторжения в Украину прибыло более 7000 украинских беженцев. Он также добавил, что всем украинцам почти сразу выдают вид на жительство на 12 месяцев.