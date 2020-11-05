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Греция вводит трехнедельный локдаун

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Греции приняло решение об ужесточении карантинных ограничений из-за роста числа заболеваний COVID-19. В стране с 7 по 30 ноября будет введен локдаун.

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Об этом на брифинге заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, предает Gazzetta.gr.

Новые ограничения вводятся с 6 утра субботы, 7 ноября. Такое решение было принято из-за значительного роста заболеваемости за последние 5 дней, где было выявлено 10 тысяч случаев. В целом по стране с начала пандемии заболели почти 47 тысяч человек.

"Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом великом усилии, которое мы призваны предпринять", - сказал премьер Греции.

В стране до конца ноября будет введен запрет на перемещение, а также закрыты магазины, кроме критических объектов инфраструктуры. Более подробно об ограничениях в Греции сообщат сегодня вечером.

Премьер добавил, что все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.

Ранее РБК-Украина писало, в конце октября в Греции приняли решение о закрытии ресторанов, баров, музеев и театров октября. В стране также расширили комендантский час.

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