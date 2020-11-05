Греція вводить тритижневий локдаун

Уряд Греції прийняв рішення про посилення карантинних обмежень через зростання числа захворювань COVID-19. У країні з 7 по 30 листопада буде введений локдаун.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, зраджує Gazzetta.gr.

Нові обмеження вводяться з 6 ранку суботи, 7 листопада. Таке рішення було ухвалене із-за значного зростання захворюваності за останні 5 днів, де було виявлено 10 тисяч випадків. Загалом в країні з початку пандемії захворіли майже 47 тисяч осіб.

"Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити", - сказав прем'єр Греції.

В країні до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більш докладно про обмеження у Греції повідомлять сьогодні ввечері.

Прем'єр додав, що всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.

Раніше РБК-Україна писало, в кінці жовтня у Греції прийняли рішення про закриття ресторанів, барів, музеїв і театрів жовтня. У країні також розширили комендантську годину.