Глава МИД Греции возглавит миссию гуманитарной помощи в Одессе

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас возглавит миссию гуманитарной помощи в Одессе. В ближайшее время он прибудет в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции .

Также он намерен возобновить работу Генерального консульства Греции в Одессе, а также посетить и оценить состояния объектов, неразрывно связанных с греческой историей, таких как Музей общества дружбы.

Дендиас повезет гуманитарную помощь, которая будет доставлена муниципальным властям Одессы.

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