Греція виступила проти частини нових санкцій ЄС проти Росії: що викликало суперечку

Несподівана перешкода

Греція виступила проти окремих положень нового пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, попередивши, що заборона на перевалку російського зрідженого природного газу до третіх країн може вдарити не лише по Москві, а й по європейських компаніях.

За їхніми словами, Афіни вважають, що будь-які нові обмеження мають посилювати тиск на Росію, але при цьому не послаблюватиме конкурентоспроможність європейського бізнесу.

Чому Афіни заперечують

Як відзначають співрозмовники агентства, Греція займає провідні позиції на європейському ринку морських перевезень ЗПГ і входить до найбільших світових гравців, конкуруючи з Японією, Китаєм і США.

Тому в Афінах побоюються, що заборона на перевалку російського газу дозволить перевізникам з країн, що не входять до ЄС, зайняти нішу, що звільнилася.

"З точки зору Афін, будь-який новий пакет обмежувальних заходів має бути ретельно вивірений, щоб максимально посилити тиск на Москву, одночасно мінімізуючи непередбачені наслідки для європейського бізнесу, споживачів та конкурентоспроможності", - заявило одне з джерел.

Він також підкреслив, що Європа не повинна віддавати цілі сектори економічної діяльності або частку ринку гравцям, які не входять до ЄС, як непередбачений результат власної санкційної політики.

Переговори перенесли

За інформацією Reuters, посли країн ЄС не змогли погодити 21 пакет санкцій на засіданні в середу. Крім Греції, заперечення щодо окремих положень висловила і Австрія.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни Євросоюзу поки що не дійшли єдиної позиції щодо додаткових обмежень щодо російського зрідженого природного газу.

У результаті обговорення нового санкційного пакету було перенесено на 23 липня. До цього часу гранична ціна на російську нафту залишиться на чинному рівні — 44,10 долара за барель.