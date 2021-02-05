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Греция ужесточает комендантский час и вводит карантин выходного дня

Автор: РБК-Украина

Ekathimerini.

Так, карантин будет ужесточен в В этих регионах будут работать по выходным только В воскресенье продовольственные магазины не работают.

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В рабочие дни сохраняется запрет на передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, а в выходные комендантский час будет теперь начинаться с 18:00 и действовать до 05:00.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

Кроме того, в начале января в Греции выявили заражение "британским" штаммом коронавируса. Все заболевшие находились на карантине в специальной гостинице под охраной.

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