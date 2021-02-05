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Греція посилює комендантську годину і вводить карантин вихідного дня

Автор: РБК-Україна

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Ekathimerini.

Так, карантин буде посилений в В цих регіонах будуть працювати по вихідних тільки В неділю продовольчі магазини не працюють.

В робочі дні зберігається заборона на пересування людей на вулицях або на громадському і особистому транспорті з 21:00 до 05:00, а у вихідні комендантську годину буде тепер починатися з 18:00 і діяти до 05:00.

Нагадаємо, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.

Крім того, на початку січня в Греції виявили зараження "британським" штамом коронавірусу. Всі хворі перебували на карантині в спеціальному готелі під охороною.

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