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Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств

Новини » Політика    02.04.2019 - 16:14
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Фото: Алексіс Ціпрас (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Створення посольств підвищує рівень дипломатичних відносин між державами

Греція і Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв'язку, які діють на сьогоднішній момент. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас під час зустрічі з северомакедонским прем'єр-міністром Зораном Заевым, повідомляє Proto Thema.

Створення посольств підвищує рівень дипломатичних відносин між державами і символізує поліпшення відносин між Афінами та Скоп'є.

"В дипломатичній сфері ми створюємо посольства і закриваємо офіси зв'язку", - заявив прем'єр-міністр Греції Ціпрас.

Сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Греція буде просувати вступ Північній Македонії в НАТО і допомагати Скоп'є після набуття членства в Альянсі.

Відзначимо, прем'єр-міністр Греції вперше з 1991 року прибув з робочим візитом в Македонію. Візит Ціпраса проходить через місяць після того, як він і його македонська колега завершили виконання угоди про зміну назви Македонії.

Нагадаємо, парламент Греції під час засідання 25 січня ратифікував угода про зміну назви Македонії.

11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни.

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