Греция рассчитывает принять в этом году 50% от потока туристов 2019 года

Греция ожидает, что прибытие туристов в этом году достигнет половины уровня, который наблюдался в 2019 году. С середины мая страна открыта для туристов, в том числе и из Украины.

Об этом заявила 21 мая представитель правительства Аристотелия Пелони, передает Reuters со ссылкой на newsbomb.gr.

"Мы можем ожидать трафика на уровне 50% от уровня 2019 года", - заявила Пелони.

Она отметила, что первые признаки прибытия туристов являются очень положительными, хотя и не показательными, поскольку в Европе все еще существуют ограничения на передвижение.

Греция, пятая часть экономики которой приходится на туризм, в 2020 году увидела лишь 7 миллионов туристов и 4 миллиарда евро доходов по сравнению с рекордными 33 миллионами посетителей и 18 миллиардами евро доходов в 2019 году.

Цифровой сертификат вакцинации планируют запустить в Евросоюзе в конце июня. Он позволит открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока.