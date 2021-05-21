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Греция рассчитывает принять в этом году 50% от потока туристов 2019 года

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Греция, Пятница 21 мая 2021 16:54
Греция рассчитывает принять в этом году 50% от потока туристов 2019 года Фото: Греция рассчитывает принять в этом году 50% от потока 2019 года (pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

Греция ожидает, что прибытие туристов в этом году достигнет половины уровня, который наблюдался в 2019 году. С середины мая страна открыта для туристов, в том числе и из Украины.

Об этом заявила 21 мая представитель правительства Аристотелия Пелони, передает Reuters со ссылкой на newsbomb.gr.

"Мы можем ожидать трафика на уровне 50% от уровня 2019 года", - заявила Пелони.

Она отметила, что первые признаки прибытия туристов являются очень положительными, хотя и не показательными, поскольку в Европе все еще существуют ограничения на передвижение.

Греция, пятая часть экономики которой приходится на туризм, в 2020 году увидела лишь 7 миллионов туристов и 4 миллиарда евро доходов по сравнению с рекордными 33 миллионами посетителей и 18 миллиардами евро доходов в 2019 году.

Цифровой сертификат вакцинации планируют запустить в Евросоюзе в конце июня. Он позволит открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока.

Напомним, границы Греции открылись для украинцев уже 14 мая. Для того чтобы попасть в страну, туристам нужно:

- заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);

- подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).

При этом сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.

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