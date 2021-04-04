UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Греция продлила ограничения на международные авиарейсы

Автор: Андрей Василюк

Греция заявила 4 апреля о продлении ограничений на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля. Количество новых случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с ограничениями, пассажиры, которые летят в Грецию, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти выборочное тестирование на COVID-19.

Все иностранные путешественники после прибытия должны пойти на семидневный карантин. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до путешествия, могут не проходить карантин, в соответствии с соглашением о туризме между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию. Для внутренних рейсов разрешены только важные поездки.

В Греции не работают школы, рестораны и магазины второстепенной торговли, но власти планируют позволить небольшим магазинам открыться с понедельника с определенными ограничениями. Средние школы, как ожидается, возобновят очное обучение позже в этом месяце.

С момента начала пандемии Греция зарегистрировала более 273 000 случаев коронавируса и чуть более 8 300 смертей.

Напомним, правительство Греции решило ослабить некоторые карантинные ограничения с 3 апреля, несмотря на вспышку коронавируса в стране. Со вчерашнего дня, в частности, разрешено выезжать за пределы своей собственной общины, но только в выходные дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Греция
Читайте также
В Греции продлили всеобщий карантин до 5 апреля
Ryanair запускает авиарейсы из Украины на греческие острова
В Греции начали бесплатно раздавать наборы для тестов на коронавирус
Прогноз погоды