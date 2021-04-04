Греция продлила ограничения на международные авиарейсы

В соответствии с ограничениями, пассажиры, которые летят в Грецию, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти выборочное тестирование на COVID-19.

Все иностранные путешественники после прибытия должны пойти на семидневный карантин. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до путешествия, могут не проходить карантин, в соответствии с соглашением о туризме между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию. Для внутренних рейсов разрешены только важные поездки.

В Греции не работают школы, рестораны и магазины второстепенной торговли, но власти планируют позволить небольшим магазинам открыться с понедельника с определенными ограничениями. Средние школы, как ожидается, возобновят очное обучение позже в этом месяце.

С момента начала пандемии Греция зарегистрировала более 273 000 случаев коронавируса и чуть более 8 300 смертей.