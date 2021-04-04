Греція продовжила обмеження на міжнародні авіарейси

Відповідно до обмежень, пасажири, які летять до Греції, повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття, та пройти вибіркове тестування на COVID-19.

Всі іноземні мандрівники після прибуття мають піти на семиденний карантин. Ізраїльським мандрівникам, які були повністю щеплені принаймні за два тижні до подорожі, можуть не проходити карантин, згідно з угодою про туризм між двома країнами.

Більшість рейсів із країн, що не входять до Європейського Союзу, заборонені, за винятком 10 країн, включаючи Велику Британію. Для внутрішніх рейсів дозволяються лише важливі подорожі.

У Греції не працюють школи, ресторани та магазини другорядної торгівлі, але влада планує дозволити невеликим магазинам відкритися з понеділка з певними обмеженнями. Середні школи, як очікується, відновлять очне навчання пізніше цього місяця.

З моменту початку пандемії Греція зареєструвала понад 273 000 випадків коронавірусу і трохи понад 8 300 смертей.