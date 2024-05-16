Греція пригрозила заважати вступу Північної Македонії в ЄС через давню суперечку

"Ми не будемо ратифікувати меморандуми, поки не будемо абсолютно впевнені, що інша сторона дотримується всіх положень Преспанської угоди", - сказав він.

Зазначимо, що після довгих та суперечливих переговорів обидві країни у 2018 році погодилися, що сусідка Греції буде називатися "Північна Македонія", а не просто "Македонія". Остання назва, на думку Афін, означає територіальні претензії на однойменну грецьку провінцію.

Однак суперечка відновилась після того, як новий президент

"Я чітко попередив новий уряд у Скоп’є про те, що будь-яке відхилення від виконання угоди обов’язково матиме серйозні наслідки для наших відносин із Північною Македонією, а також для європейського шляху країни", - додав .