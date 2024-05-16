RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Греция пригрозила мешать вступлению Северной Македонии в ЕС из-за давнего спора

Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Кириакос Мицотакис)
Автор: Карина Левицкая

Греция может тормозить вступление Северной Македонии в ЕС из-за споров о названии страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.

 

Споры между Грецией и Северной Македонией

Напомним, преспанское соглашение было заключено в 2018 году между бывшим премьер-министром и бывшим лидером СИРИЗА Алексисом Ципрасом и его коллегой из Северной Македонии Зораном Заевым.

Правительство Новой демократии, впервые пришедшее к власти в 2019 году, отложило подписание меморандумов о сотрудничестве в июне 2021 года, утверждая, что Северная Македония не выполняет соглашение о названии страны во всех контекстах.

Мы также писали, что по словам еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгелия, Северная Македония до 2030 года сможет обрести статус полноправного члена ЕС. Однако есть условие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияМакедония