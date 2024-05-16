Греция пригрозила мешать вступлению Северной Македонии в ЕС из-за давнего спора

Споры между Грецией и Северной Македонией

Напомним, преспанское соглашение было заключено в 2018 году между бывшим премьер-министром и бывшим лидером СИРИЗА Алексисом Ципрасом и его коллегой из Северной Македонии Зораном Заевым.

Правительство Новой демократии, впервые пришедшее к власти в 2019 году, отложило подписание меморандумов о сотрудничестве в июне 2021 года, утверждая, что Северная Македония не выполняет соглашение о названии страны во всех контекстах.

Мы также писали, что по словам еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгелия, Северная Македония до 2030 года сможет обрести статус полноправного члена ЕС. Однако есть условие.

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