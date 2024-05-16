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Греція пригрозила заважати вступу Північної Македонії в ЄС через давню суперечку

Україна, Четвер 16 травня 2024 17:49
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Греція пригрозила заважати вступу Північної Македонії в ЄС через давню суперечку Фото: прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Кіріакос Міцотакіс)
Автор: Каріна Левицька

Греція може гальмувати вступ Північної Македонії в ЄС через суперечки про назву країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд його країни не подаватиме на ратифікацію три меморандуми про співпрацю, підписані з Північною Македонією щодо таких питань, як процес вступу до ЄС, доки Скоп’є повністю не виконає Преспанську угоду, підписану у 2018 році.

"Ми не будемо ратифікувати меморандуми, поки не будемо абсолютно впевнені, що інша сторона дотримується всіх положень Преспанської угоди", - сказав він.

Зазначимо, що після довгих та суперечливих переговорів обидві країни у 2018 році погодилися, що сусідка Греції буде називатися "Північна Македонія", а не просто "Македонія". Остання назва, на думку Афін, означає територіальні претензії на однойменну грецьку провінцію.

Однак суперечка відновилась після того, як новий президент Гордана Сіляновська-Давкова під час інавгурації називала свою країну просто "Македонією" замість назви, що затверджена в Преспанській угоді.

"Я чітко попередив новий уряд у Скоп’є про те, що будь-яке відхилення від виконання угоди обов’язково матиме серйозні наслідки для наших відносин із Північною Македонією, а також для європейського шляху країни", - додав Міцотакіс.

Він пояснив, що коли Греція схвалить меморандуми, вона "втратить будь-які важелі впливу, які має", щоб тиснути на сусідню країну, щоб та дотримувалася угоди.

"Я чітко попередив новий уряд у Скоп’є про те, що будь-яке відхилення від виконання угоди обов’язково матиме серйозні наслідки для наших відносин із Північною Македонією, а також для європейського шляху країни", - додав прем'єр.

Суперечки між Грецією та Північною Македонією

Нагадаємо, преспанська угода була укладена у 2018 році між колишнім прем'єр-міністром і колишнім лідером СІРІЗА Алексісом Ціпрасом і його колегою з Північної Македонії Зораном Заєвим.

Уряд Нової демократії, який вперше прийшов до влади в 2019 році, відклав підписання меморандумів про співпрацю в червні 2021 року, стверджуючи, що Північна Македонія не виконує угоду про назву країни в усіх контекстах.

Ми також писали, що за словами єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгелія, Північна Македонія до 2030 року зможе набути статусу повноправного члена ЄС. Однак є умова.

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