Греція пригрозила заважати вступу Північної Македонії в ЄС через давню суперечку

Греція може гальмувати вступ Північної Македонії в ЄС через суперечки про назву країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ekathimerini .

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд його країни не подаватиме на ратифікацію три меморандуми про співпрацю, підписані з Північною Македонією щодо таких питань, як процес вступу до ЄС, доки Скоп’є повністю не виконає Преспанську угоду, підписану у 2018 році.

"Ми не будемо ратифікувати меморандуми, поки не будемо абсолютно впевнені, що інша сторона дотримується всіх положень Преспанської угоди", - сказав він.

Зазначимо, що після довгих та суперечливих переговорів обидві країни у 2018 році погодилися, що сусідка Греції буде називатися "Північна Македонія", а не просто "Македонія". Остання назва, на думку Афін, означає територіальні претензії на однойменну грецьку провінцію.

Однак суперечка відновилась після того, як новий президент Гордана Сіляновська-Давкова під час інавгурації називала свою країну просто "Македонією" замість назви, що затверджена в Преспанській угоді.

"Я чітко попередив новий уряд у Скоп’є про те, що будь-яке відхилення від виконання угоди обов’язково матиме серйозні наслідки для наших відносин із Північною Македонією, а також для європейського шляху країни", - додав Міцотакіс .

Він пояснив, що коли Греція схвалить меморандуми, вона "втратить будь-які важелі впливу, які має", щоб тиснути на сусідню країну, щоб та дотримувалася угоди.