Греция пригрозила мешать вступлению Северной Македонии в ЕС из-за давнего спора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini .

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что правительство его страны не будет подавать на ратификацию три меморандума о сотрудничестве, подписанные с Северной Македонией по таким вопросам, как процесс вступления в ЕС, пока Скопье полностью не выполнит Преспанское соглашение, подписанное в 2018 году.

"Мы не будем ратифицировать меморандумы, пока не будем абсолютно уверены, что другая сторона придерживается всех положений Преспанского соглашения", - сказал он.

Отметим, что после долгих и противоречивых переговоров обе страны в 2018 году согласились, что соседка Греции будет называться "Северная Македония", а не просто "Македония". Последнее название, по мнению Афин, означает территориальные претензии на одноименную греческую провинцию.

Однако спор возобновился после того, как новый президент Гордана Силяновская-Давкова во время инаугурации называла свою страну просто "Македонией" вместо названия, утвержденного в Преспанском соглашении.

"Я четко предупредил новое правительство в Скопье о том, что любое отклонение от выполнения соглашения обязательно будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Северной Македонией, а также для европейского пути страны", - добавил Мицотакис.

Он пояснил, что когда Греция одобрит меморандумы, она "потеряет любые рычаги влияния, которые имеет", чтобы давить на соседнюю страну, чтобы та придерживалась соглашения.