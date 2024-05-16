Греция пригрозила мешать вступлению Северной Македонии в ЕС из-за давнего спора
Греция может тормозить вступление Северной Македонии в ЕС из-за споров о названии страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что правительство его страны не будет подавать на ратификацию три меморандума о сотрудничестве, подписанные с Северной Македонией по таким вопросам, как процесс вступления в ЕС, пока Скопье полностью не выполнит Преспанское соглашение, подписанное в 2018 году.
"Мы не будем ратифицировать меморандумы, пока не будем абсолютно уверены, что другая сторона придерживается всех положений Преспанского соглашения", - сказал он.
Отметим, что после долгих и противоречивых переговоров обе страны в 2018 году согласились, что соседка Греции будет называться "Северная Македония", а не просто "Македония". Последнее название, по мнению Афин, означает территориальные претензии на одноименную греческую провинцию.
Однако спор возобновился после того, как новый президент Гордана Силяновская-Давкова во время инаугурации называла свою страну просто "Македонией" вместо названия, утвержденного в Преспанском соглашении.
"Я четко предупредил новое правительство в Скопье о том, что любое отклонение от выполнения соглашения обязательно будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Северной Македонией, а также для европейского пути страны", - добавил Мицотакис.
Он пояснил, что когда Греция одобрит меморандумы, она "потеряет любые рычаги влияния, которые имеет", чтобы давить на соседнюю страну, чтобы та придерживалась соглашения.
"Я четко предупредил новое правительство в Скопье о том, что любое отклонение от выполнения соглашения обязательно будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Северной Македонией, а также для европейского пути страны", - добавил премьер.
Споры между Грецией и Северной Македонией
Напомним, преспанское соглашение было заключено в 2018 году между бывшим премьер-министром и бывшим лидером СИРИЗА Алексисом Ципрасом и его коллегой из Северной Македонии Зораном Заевым.
Правительство Новой демократии, впервые пришедшее к власти в 2019 году, отложило подписание меморандумов о сотрудничестве в июне 2021 года, утверждая, что Северная Македония не выполняет соглашение о названии страны во всех контекстах.
Мы также писали, что по словам еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгелия, Северная Македония до 2030 года сможет обрести статус полноправного члена ЕС. Однако есть условие.
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