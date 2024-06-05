Греція приєдналась до коаліції для повернення українських дітей з Росії

"Греція приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у якості спостерігача. Вдячний за це рішення та підтримку!" - написав Лубінець.

За його словами, країн, які долучаються до коаліції, стає все більше, тому Україна очікує більше допомоги у питанні повернення українських дітей додому.

Варто зауважити, що раніше Лубінець розповідав, що близько 40 країн долучилися до міжнародної коаліції задля повернення незаконно депортованих дітей до України.

Повернення українських дітей

За словами Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

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