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Греция присоединилась к коалиции для возвращения украинских детей из России

Фото: Дмитрий Лубинец (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве наблюдателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве наблюдателя. Благодарен за это решение и поддержку!" – написал Лубинец.

По его словам, присоединяющихся к коалиции стран становится все больше, поэтому Украина ожидает больше помощи в вопросе возвращения украинских детей домой.

Следует отметить, что ранее Лубинец рассказывал, что около 40 стран присоединились к международной коалиции для возвращения незаконно депортированных детей в Украину.

Возвращение украинских детей

По словам Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19-ти тысяч украинских детей.

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