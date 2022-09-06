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Греция построит 140-километровый забор на границе с Турцией

Фото: Греция построит 140 км забора вдоль границы с Турцией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Греция достроит 140 км забора вдоль своей сухопутной границы с Турцией. Укрепление из бетона и колючей проволоки должно препятствовать въезду мигрантов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Существующий 40-километровый забор будет продлен. Ограждение, первоначально установленное в 2012 году, в последний раз продлевалось год назад после того, как десятки тысяч лиц, ищущих убежища, попытались пересечь границу Европейского Союза через северную границу Греции.

По данным полиции Греции, за первые семь месяцев года власти арестовали 7 484 беженцев и мигрантов. Правительство также планирует нанять дополнительно 250 пограничников и модернизировать свои системы наблюдения за границей.

Ранее сообщалось, что в ЕС призвали Турцию и Грецию воздержаться от эскалации конфликта. Все разногласия между странами должны быть решены мирным путем.

Напомним, ранее президент Турции обвинил Грецию в провокациях турецких военных и пригрозил серьезными последствиями.

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