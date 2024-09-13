UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Греція попередила про різке зростання цін на електроенергію через удари Росії по Україні

Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські атаки на українську інфраструктуру стали однією з причин різкого зростання цін на електроенергію в південно-східній Європі. Цього літа ціни на електроенергію в регіоні зросли більш ніж удвічі, підкресливши вразливість енергетичних ринків ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У листі до Єврокомісії, з яким ознайомилася Financial Times, Міцотакіс повідомив, що в серпні ціни зросли з 60 до 130 євро за мегават-годину. Він закликав главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн терміново вирішити проблему нестачі транскордонних потужностей для стабілізації цін.

Серед причин стрибка цін Міцотакіс назвав спекотну погоду, перебої у виробництві електроенергії та пересохлі водосховища. Однак ключовим фактором, за його словами, стали російські удари по енергосистемі України, що призвело до шестикратного збільшення імпорту електроенергії в Україну від сусідніх країн ЄС.

Грецький лідер також вказав на необхідність поліпшити нагляд за ринком електроенергії, який він назвав "непрозорим чорним ящиком". Політики ЄС, включно з колишнім прем'єр-міністром Італії та президентом Європейського центрального банку Маріо Драгі, також висловили занепокоєння високими і нестабільними цінами на енергоносії, що негативно позначається на конкурентоспроможності Європи.

Фон дер Ляєн наголосила на важливості транскордонних енергетичних мереж, які можуть бути профінансовані з бюджету ЄС для досягнення кліматичних цілей.

Тарифи в Україні

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду, який не поширюється на електроенергію та холодну воду.

Згідно з Меморандумом з МВФ, українська влада допускає можливість поступового підвищення комунальних тарифів для населення, як тільки це стане можливим.

Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними у 2024 році. Однак складна ситуація в енергетичному секторі та державному бюджеті може призвести до їх поступового підвищення в наступні роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніГреція