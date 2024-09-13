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Греция предупредила о резком росте цен на электроэнергию из-за ударов России по Украине

Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские атаки на украинскую инфраструктуру стали одной из причин резкого роста цен на электроэнергию в юго-восточной Европе. Этим летом цены на электроэнергию в регионе выросли более чем в два раза, подчеркнув уязвимость энергетических рынков ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В письме к Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, Мицотакис сообщил, что в августе цены выросли с 60 до 130 евро за мегаватт-час. Он призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен срочно решить проблему нехватки трансграничных мощностей для стабилизации цен.

Среди причин скачка цен Мицотакис назвал жаркую погоду, перебои в производстве электроэнергии и пересохшие водохранилища. Однако ключевым фактором, по его словам, стали российские удары по энергосистеме Украины, что привело к шестикратному увеличению импорта электроэнергии в Украину от соседних стран ЕС.

Греческий лидер также указал на необходимость улучшить надзор за рынком электроэнергии, который он назвал "непрозрачным черным ящиком". Политики ЕС, включая бывшего премьер-министра Италии и президента Европейского центрального банка Марио Драги, также выразили обеспокоенность высокими и нестабильными ценами на энергоносители, что негативно сказывается на конкурентоспособности Европы.

Фон дер Ляйен отметила важность трансграничных энергетических сетей, которые могут быть профинансированы из бюджета ЕС для достижения климатических целей.

Тарифы в Украине

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду, который не распространяется на электроэнергию и холодную воду.

Согласно Меморандуму с МВФ, украинские власти допускают возможность постепенного повышения коммунальных тарифов для населения, как только это станет возможным.

Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся неизменными в 2024 году. Однако сложная ситуация в энергетическом секторе и государственном бюджете может привести к их постепенному повышению в последующие годы.

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