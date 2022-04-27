Греция поможет Болгарии после прекращения поставок газа Россией

Премьер-министр Кириакос Мицотакис и его болгарский коллега Кирил Петков обсудили этот вопрос по телефону. "Премьер-министр сказал, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, вызванной российскими решениями по энергетике", - говорится в заявлении офиса Мицотакиса.

Греческий источник, близкий к этому вопросу, сообщил, что Афины могут помочь Болгарии, изменив направление движения трубопровода "Турецкий поток" - механизм, который использовался ранее. Трубопровод доставляет российский газ в Грецию через Черное море, Турцию и Болгарию.

Представитель греческого министерства энергетики также сообщил, что Болгария уже заказала некоторые партии СПГ для доставки через греческий СПГ-терминал Ревитусса в Афинах.

По словам Петкова, Мицотакис сказал, что долгое время откладываемый газопровод между двумя соседями, интерконнектор Греция-Болгария (IGB), должен быть готов к июню.

Мицотакис созвал в среду экстренное совещание с представителями энергетического сектора, чтобы обсудить влияние решения "Газпрома" на поставки газа в Грецию.

Греция использует российский газ для удовлетворения более 30% своих ежегодных потребностей в энергии, и ее следующий платеж "Газпрому" должен быть произведен в мае по контракту, срок действия которого истекает в 2026 году.

Афины еще не уточнили, как они будут производить оплату, но заявили, что могут на неопределенный срок избежать проблем с поставками газа, даже если Россия остановит потоки.

Согласно плану на случай непредвиденных обстоятельств, Греция заявила, что может получить дополнительные объемы сжиженного и трубопроводного газа из Азербайджана и перевести четыре газовые электростанции на дизельное топливо. Она также увеличит добычу угля в ближайшие два года в качестве временной меры.