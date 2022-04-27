Греція допоможе Болгарії після припинення поставок газу Росією

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс і його Болгарський колега Кіріл Петков обговорили це питання телефоном. "Прем'єр-міністр сказав, що Греція допоможе Болгарії впоратися з новою ситуацією, викликаною російськими рішеннями з енергетики", - йдеться в заяві офісу Міцотакіса.

Грецьке джерело, близьке до цього питання, повідомило, що Афіни можуть допомогти Болгарії, змінивши напрямок руху трубопроводу "Турецький потік" - механізм, який використовувався раніше. Трубопровід доставляє російський газ до Греції через Чорне море, Туреччину і Болгарію.

Представник грецького Міністерства енергетики також повідомив, що Болгарія вже замовила деякі партії СПГ для доставки через Грецький СПГ-термінал Ревітусса в Афінах.

За словами Петкова, Міцотакіс сказав, що довгий час відкладається газопровід між двома сусідами, інтерконнектор Греція-Болгарія (IGB), повинен бути готовий до червня.

Міцотакіс скликав у середу екстрену нараду з представниками енергетичного сектора, щоб обговорити вплив рішення "Газпрому" на постачання газу до Греції.

Греція використовує російський газ для задоволення більше 30% своїх щорічних потреб в енергії, і її наступний платіж "Газпрому" повинен бути проведений в травні за контрактом, термін дії якого закінчується у 2026 році.

Афіни ще не уточнили, як вони будуть проводити оплату, але заявили, що можуть на невизначений термін уникнути проблем з поставками газу, навіть якщо Росія зупинить потоки.

Згідно з планом на випадок непередбачених обставин, Греція заявила, що може отримати додаткові обсяги скрапленого і трубопровідного газу з Азербайджану і перевести чотири газові електростанції на дизельне паливо. Вона також збільшить видобуток вугілля в найближчі два роки в якості тимчасового заходу.