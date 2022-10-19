Греція почала постачати бойові машини піхоти Україні, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на прес-конференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом.

"Не буду приховувати, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - зазначив він.

Кулеба також висловив подяку грецькій стороні за цю допомогу. За його словами, вона також розглядає український запит на постачання засобів протиповітряної оборони.