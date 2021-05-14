Греция открывает границы для туристов

Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов. Они не будут обязаны проходить карантин.
Об этом сообщает министерство туризма страны.
Ведомство обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами, а также открыты музеи.
В случае возобновления полетов для въезда в Грецию из Украины надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.
Напомним, в Греции надеются на улучшение ситуации с коронавирусом летом. Это нужно для того, чтоб возродить туризм.
Ранее сообщалось, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.