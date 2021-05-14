Греція відкриває кордони для туристів

Відомство обіцяє туристам безпечний відпочинок, всі введені півроку тому обмеження були скасовані. Також були зняті обмеження для громадян Греції на переміщення між регіонами, а також відкриті музеї.

У разі відновлення польотів для в'їзду до Греції з України треба або бути вакцинованим, або мати негативний тест на коронавірус, або мати антитіла до коронавірусу після одужання.