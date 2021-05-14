Греция открыла границы для туристов, но не из Украины

Греция сообщила об открытии границ для туристов с 14 мая. Однако, в украинском посольстве отметили, что для украинцев въезд пока закрыт.
В дипломатическом ведомстве отметили, что изменения режима въезда граждан Украины в Грецию пообещали безотлагательно разместить на сайте и странице посольства Украины в Греции в Facebook.
"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято", - сообщили в посольстве.
Отметим, в Греции сообщили об отмене карантина для туристов с 14 мая. Для въезда в Грецию нужно либо быть вакцинированным, либо иметь отрицательный тест на коронавирус, либо иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.
Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что рейсы в Грецию перенесли на лето.
Ранее сообщалось, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.
Кроме того, стало известно, когда Испания сможет начать принимать туристов.