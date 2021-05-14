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Греция открыла границы для туристов, но не из Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Греция сообщила об открытии границ для туристов с 14 мая. Однако, в украинском посольстве отметили, что для украинцев въезд пока закрыт.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Греции.

В дипломатическом ведомстве отметили, что изменения режима въезда граждан Украины в Грецию пообещали безотлагательно разместить на сайте и странице посольства Украины в Греции в Facebook.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято", - сообщили в посольстве.

Отметим, в Греции сообщили об отмене карантина для туристов с 14 мая. Для въезда в Грецию нужно либо быть вакцинированным, либо иметь отрицательный тест на коронавирус, либо иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что рейсы в Грецию перенесли на лето.

Ранее сообщалось, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.

Кроме того, стало известно, когда Испания сможет начать принимать туристов.

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