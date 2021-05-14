Греція відкрила кордони для туристів, але не з України

Греція повідомила про відкриття кордонів для туристів з 14 травня. Втім, в україському посольстві зазначили, що для українців в'їзд поки закритий.

Про це повідомила прес-служба посольства України в Греції .

У дипломатичному відомстві зазначили, що зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію пообіцяли невідкладно розмістити на сайті та сторінці посольства України в Греції у Facebook.

"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято", - повідомили у посольстві.

Зазначимо, у Греції повідомили про скасування карантину для туристів з 14 травня. Для в'їзду до Греції треба або бути вакцинованим, або мати негативний тест на коронавірус, або мати антитіла до коронавірусу після одужання.