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Греція відкрила кордони для туристів, але не з України

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Афіни, П'ятниця 14 травня 2021 13:44
Греція відкрила кордони для туристів, але не з України Фото: українцям не відкрили в'їзд у Грецію (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Греція повідомила про відкриття кордонів для туристів з 14 травня. Втім, в україському посольстві зазначили, що для українців в'їзд поки закритий.

Про це повідомила прес-служба посольства України в Греції.

У дипломатичному відомстві зазначили, що зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію пообіцяли невідкладно розмістити на сайті та сторінці посольства України в Греції у Facebook.

"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято", - повідомили у посольстві.

Зазначимо, у Греції повідомили про скасування карантину для туристів з 14 травня. Для в'їзду до Греції треба або бути вакцинованим, або мати негативний тест на коронавірус, або мати антитіла до коронавірусу після одужання.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що рейси до Греції перенесли на літо.

Раніше повідомлялося, що в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн. Це відбудеться в середині травня.

Крім того, стало відомо, коли Іспанія зможе почати приймати туристів.

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