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Греция отказала Литве в выдаче ветерана АТО. У него приговор за события 1991 года

Автор: Артем Горовенко

Верховный суд Греции отказал Литве в выдаче украинского ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Александра Радкевича. Решением суда его также освободили из-под стражи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и обратилась в Грецию по поводу его передачи для отбывания наказания. О приговоре Александр Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 как свидетель украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина оказывала Литве", - отметила Денисова.

В итоге украинская сторона вмешалась в процесс и требовала освободить Радкевича.

Отметим, в прошлом году Литва заочно осудила причастных к убийствам и военным преступлениям в ходе столкновений 13 января 1991 года возле телецентра Вильнюса. Речь идет о событиях, когда советские войска силой пытались подавить литовское движение за независимость.

По данным следствия, Радкевич, который на тот момент был водителем-механиком одного из танков, "совершал опасное маневрирование". Его обвинили по статье "убийство", хотя возле Дома печати, где стоял его танк, были травмированные, и приговорили к четырем годам тюрьмы.

Напомним, Радкевича задержали по запросу Литвы, когда он в сентябре 2021 года находился на отдыхе в Греции.

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