Греция отказала Литве в выдаче ветерана АТО. У него приговор за события 1991 года

"Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и обратилась в Грецию по поводу его передачи для отбывания наказания. О приговоре Александр Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 как свидетель украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина оказывала Литве", - отметила Денисова.

В итоге украинская сторона вмешалась в процесс и требовала освободить Радкевича.

Отметим, в прошлом году Литва заочно осудила причастных к убийствам и военным преступлениям в ходе столкновений 13 января 1991 года возле телецентра Вильнюса. Речь идет о событиях, когда советские войска силой пытались подавить литовское движение за независимость.

По данным следствия, Радкевич, который на тот момент был водителем-механиком одного из танков, "совершал опасное маневрирование". Его обвинили по статье "убийство", хотя возле Дома печати, где стоял его танк, были травмированные, и приговорили к четырем годам тюрьмы.