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В Греции по запросу Литвы задержали украинского ветерана. МИД уже разбирается

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Греция, Четверг 21 октября 2021 16:35
В Греции по запросу Литвы задержали украинского ветерана. МИД уже разбирается Фото: МИД заявил о задержании украинца в Греции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Греции по запросу литовских правоохранителей задержали гражданина Украины, который является ветераном войны на Донбассе. Консульство Украины в Салониках уже занимается делом.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам представителя МИД, украинские консулы поддерживают с задержанным ветераном регулярную связь, а 25 октября они планируют его посетить. Условия содержания украинца являются приемлемыми.

"22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина во время рассмотрения прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев",- рассказал Николенко.

Сейчас украинский МИД задействовал и другие контакты с Грецией, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека.

"Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с полным соблюдением законных прав украинского гражданина", - подчеркнул представитель министерства.

Кого и почему задержали

Как рассказала в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, греческие правоохранители задержали ветерана АТО Александра Радкевича. Литва приговорила Радкевича заочно по делу о событиях 1991 года, когда советские войска вторглись в Литву.

Радкевич, по словам Решетиловой, в то время служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, а 11 января 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла вооруженная борьба.

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