ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Греция отказала Литве в выдаче ветерана АТО. У него приговор за события 1991 года

Новина українською →
Афины, Среда 09 февраля 2022 18:26
Греция отказала Литве в выдаче ветерана АТО. У него приговор за события 1991 года Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховный суд Греции отказал Литве в выдаче украинского ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Александра Радкевича. Решением суда его также освободили из-под стражи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и обратилась в Грецию по поводу его передачи для отбывания наказания. О приговоре Александр Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 как свидетель украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина оказывала Литве", - отметила Денисова.

В итоге украинская сторона вмешалась в процесс и требовала освободить Радкевича.

Отметим, в прошлом году Литва заочно осудила причастных к убийствам и военным преступлениям в ходе столкновений 13 января 1991 года возле телецентра Вильнюса. Речь идет о событиях, когда советские войска силой пытались подавить литовское движение за независимость.

По данным следствия, Радкевич, который на тот момент был водителем-механиком одного из танков, "совершал опасное маневрирование". Его обвинили по статье "убийство", хотя возле Дома печати, где стоял его танк, были травмированные, и приговорили к четырем годам тюрьмы.

Напомним, Радкевича задержали по запросу Литвы, когда он в сентябре 2021 года находился на отдыхе в Греции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Греция ветеран АТО
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси