Греція відмовила Литві у видачі ветерана АТО. У нього вирок за події 1991 року

Верховний суд Греції відмовив Литві у видачі українського ветерана антитерористичної операції (АТО) на Донбасі Олександра Радкевича. Рішенням суду його також звільнили з-під варти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

"Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і звернулася до Греції з приводу його передачі для відбування покарання. Про вирок Олександр Радкевич не знав, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний в 2014 як свідок українською прокуратурою в рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві", - зазначила Денисова.

У підсумку українська сторона втрутилася в процес і вимагала звільнити Радкевича.

Зазначимо, минулого року Литва заочно засудила причетних до вбивств і військових злочинів в ході зіткнень 13 січня 1991 року біля телецентру Вільнюса. Йдеться про події, коли радянські війська силою намагалися придушити литовський рух за незалежність.

За даними слідства, Радкевич, який на той момент був водієм-механіком одного з танків, "здійснював небезпечне маневрування". Його звинуватили за статтею" вбивство", хоча біля Будинку друку, де стояв його танк, були травмовані, і засудили до чотирьох років в'язниці.