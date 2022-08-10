Греция освободится от финансового надзора ЕС, который длился 12 лет: что это изменит

"После 12 лет… тяжелая глава для нашей страны подходит к завершению. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне", - сказал он.

По его словам, Афины выполнили большинство обязательств и реформ. Этот выход был подтвержден письмом от вице-президента Комиссии ЕС Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара Паоло Джентилони.

Что будет означать этот выход?

Выход Греции из-под усиленного надзора будет означать больше степеней свободы в проведении экономической политики и приблизит цель страны по восстановлению статуса "инвестиционного уровня", сказал Стайкурас.

Что ему предшествовало?

Греция едва не стала банкротом во время мирового кризиса в 2008-2009 годах. Тогда ей пришлось пойти на жесткие бюджетные ограничения в обмен на финансовую помощь от стран еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ). С 2010 года Греция получила более 275 млрд евро помощи.

Программа Европейского стабилизационного механизма (ESM) для Греции подошла к концу в августе 2018 года. Тогда Еврокомиссия активировала расширенную систему наблюдения за Грецией, так называемый постпрограммный мониторинг экономической и финансовой ситуации. Он проводился каждый квартал.