ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Греция в ООН призвала вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус музея

Новина українською → Афины, Среда 24 февраля 2021 15:43
Греция в ООН призвала вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус музея Фото: Никос Дендиас (flickr)
Автор: РБК-Украина

Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле, В прошлом году собор превратили в мечеть.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает пресс-служба МИД.

"Все государства обязаны независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры", - заявил он.

При этом Дендиас отметил, что предварительное согласие заинтересованных сообществ, включая органы ООН, такие, как ЮНЕСКО, являются непреложным предварительным условием для изменения статуса.

"Я имею в виду, в частности, преобразование памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы просим вместе со всеми другими учреждениями и международными организациями, которые это сделали, вернуть данному памятнику прежний статус", - подчеркнул он.

Напомним, 10 июля прошлого года Государственный совет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

24 июля 2020 года в соборе Святой Софии прошла первая с 1934 года мусульманская молитва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Турция музей Греция
NEWS
Тарифы, цены, субсидии: что изменится с 1 марта
Тарифы, цены, субсидии: что изменится с 1 марта
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой