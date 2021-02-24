Греция в ООН призвала вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус музея

Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле, В прошлом году собор превратили в мечеть.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает пресс-служба МИД.

"Все государства обязаны независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры", - заявил он.

При этом Дендиас отметил, что предварительное согласие заинтересованных сообществ, включая органы ООН, такие, как ЮНЕСКО, являются непреложным предварительным условием для изменения статуса.

"Я имею в виду, в частности, преобразование памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы просим вместе со всеми другими учреждениями и международными организациями, которые это сделали, вернуть данному памятнику прежний статус", - подчеркнул он.