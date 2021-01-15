Греция одобрила закупку 18 французских истребителей Rafale

Фото: французские истребители Rafale (GettyImages)

Вчера вечером парламент Греции одобрил закупку 18 истребителей Rafale, которые производит французская компания Dassault Aviation. Соглашение между сторонами было заключено на общую сумму в 2,3 миллиарда евро.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, доставку 12 подержанных и 6 новых самолетов в Грецию планируют начать в середине года. Она будет завершена в течение двух лет. Кроме самолетов также будут закуплены совместимые с ними ракеты класса "воздух-воздух".

Отмечается, что закупка самолетов осуществляется в рамках объявленного правительством в сентябре прошлого года амбициозного плана модернизации вооруженных сил в течение следующих пяти лет на фоне напряженности с соседней Турцией.

Напомним, между Грецией и Турцией возник конфликт по поводу границ и прав на добычу природного газа в восточном Средиземноморье. Он усилился прошлого года и вызвал обеспокоенность западных союзников по поводу возможной военной конфронтации.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Турция начала тестировать работу радиолокационных систем российских зенитно-ракетных комплексов С-400.