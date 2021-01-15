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Греція схвалила закупівлю 18 французьких винищувачів Rafale

Афіни, П'ятниця 15 січня 2021 12:44
Греція схвалила закупівлю 18 французьких винищувачів Rafale
Фото: французькі винищувачі Rafale (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері парламент Греції схвалив закупівлю 18 винищувачів Rafale, які виготовляє французька компанія Dassault Aviation. Угода між сторонами була укладена на загальну суму у 2,3 мільярда євро.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, доставку 12 вживаних та 6 нових літаків у Грецію планують почати у до середини року. Вона буде завершена протягом двох років. Крім літаків також будуть закуплені сумісні з ними ракети класу "повітря-повітря".

Зазначається, що закупівля літаків здійснюється в рамках оголошеного урядом у вересні минулого року амбітного плану модернізації збройних сил протягом наступних п'яти років на тлі напруженості із сусідньою Туреччиною.

Нагадаємо, між Грецією та Туреччиною виник конфлікт з приводу кордонів і прав на видобуток природного газу в східному Середземномор'ї. Він посилився минулого року і викликав стурбованість західних союзників з приводу можливої військової конфронтації.

Крім того, РБК-Україна писало, що Туреччина почала тестувати роботу радіолокаційних систем російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

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