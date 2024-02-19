Греція очолить військово-морську місію ЄС у Червоному морі, - El Pais

Греція командуватиме новою військово-морською місією ЄС у Червоному морі. Грецький командир очолить нову операцію із супроводу та захисту європейських кораблів від нападів хуситів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.
Джерела в ЄС повідомили, що грецький командир діятиме з оперативного штабу в морі, на борту італійського корабля.
Очікується, що в понеділок, 19 лютого, міністри закордонних справ ЄС затвердять нову місію із захисту і супроводу, яка отримала назву Aspides, що складатиметься з чотирьох фрегатів і триватиме щонайменше рік.
Кораблі ЄС зможуть збивати ракети і безпілотники та захищати європейські кораблі супроводу, але відповідатимуть тільки на атаки з моря. За словами дипломатичних джерел, вони не стрілятимуть по суші.
Місія буде незалежна від очолюваної США місії Guardian of Prosperity в цьому районі, з якою вона співпрацюватиме й обмінюватиметься інформацією, зокрема розвідувальною.
Операція була організована в найкоротші терміни у відповідь на побоювання з приводу погіршення безпеки на морі в цьому районі. Комерційні судна вже уникають Червоного моря і ходять довшими маршрутами, що тягне за собою збільшення витрат.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі.
Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.
Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.
Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у регіоні.
Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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