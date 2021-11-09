Греция обновила максимум суточной заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Национальной организации общественного здравоохранения EODY.

Уровень заражения в Греции начал резко расти 1 ноября, когда количество новых случаев заболевания COVID-19 достигло 5 424 против 2 722 днем раньше. Со 2 по 5 ноября стали выявлять по 6 800 заражений в сутки, но затем темпы распространения инфекции замедлились, и к 7 ноября суточный показатель составил 4 300 случаев. Однако в понедельник в стране опять зафиксировали антирекорд.

Также в стране от коронавируса за сутки умерло 65 человек. Данное число летальных исходов стало рекордным за последние полгода. В последний раз число смертей больше 64 фиксировали 8 мая, когда скончались 68 человек.

За сутки в больницы госпитализировали 407 носителей COVID-19, что на 5,71% больше, чем накануне. В течение недели в стационары поступали примерно по 360 человек в день.

С начала пандемии в Греции выявили более 792 200 случаев заболевания COVID-19 и более 16 300 летальных исходов. Более 3 300 пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.