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Греція оновила максимум добової захворюваності COVID-19

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Греція, Вівторок 09 листопада 2021 07:03
Греція оновила максимум добової захворюваності COVID-19 Фото: Греція оновила максимум добової захворюваності COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Греція оновила максимум добової захворюваності COVID-19. За попередню добу в країні виявили 7 335 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Національної організації громадської охорони здоров'я EODY.

Рівень зараження в Греції почав різко зростати 1 листопада, коли кількість нових випадків захворювання COVID-19 досягло 5 424 проти 2 722 днем раніше. З 2 по 5 листопада стали виявляти по 6 800 заражень на добу, але потім темпи поширення інфекції сповільнилися, і до 7 листопада добовий показник склав 4 300 випадків. Однак у понеділок в країні знову зафіксували антирекорд.

Також в країні від коронавірусу за добу померло 65 осіб. Дане число летальних випадків стало рекордним за останні півроку. Востаннє число смертей більше 64 фіксували 8 травня, коли померли 68 осіб.

За добу до лікарень госпіталізували 407 носіїв COVID-19, що на 5,71% більше, ніж напередодні. Протягом тижня в стаціонари надходили приблизно по 360 осіб на день.

З початку пандемії в Греції виявили понад 792 200 випадків захворювання COVID-19 і більше 16 300 летальних випадків. Більше 3 300 пацієнтів були підключені до апаратів ШВЛ.

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