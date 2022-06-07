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Греция назвала "цирком" и издевательством над Украиной немецкую схему передачи БМП

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 20:18
Греция назвала "цирком" и издевательством над Украиной немецкую схему передачи БМП Фото: советские БМП-1 (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Иван Носальский

В Минобороны Греции раскритиковали Германию за отказ предоставлять Украине военную технику напрямую. Вместо этого немцы хотят передать вооружение через Грецию.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявил неназванный чиновник грецкого оборонного министерства.

По его словам, Германия задерживает поставки военной техники Греции, которая должна заменить переданные Украине БМП. Из-за этого ВСУ не получат помощи от Афин еще как минимум два месяца.

"Когда Украина должна получить танки - когда война закончится? Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. Для этого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться", - возмущен представитель Минобороны Греции.

При этом греческий военный эксперт Христос Капуцис считает, что советские БМП-1, которые Греция планирует передать Украине, не особо помогут украинским военным, потому как такая техника является "легкой мишенью".

Напомним, ранее стало известно, что Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. В свою очередь, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры.

Также мы писали, что, по словам официального представителя правительства Греции Янниса Ойконому, Афины отправят Украине анонсированные БМП в количестве около 100 единиц и другое вооружение только после получения замены от Германии.

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