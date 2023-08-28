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Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною, - ЗМІ

Фото: Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 (wikipedia)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Німеччини хоче купити у Греції близько 100 танків Leopard 1A5 і після їхнього швидкого відновлення до робочого стану передати їх Україні. Натомість Греція отримає модернізовані танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Flight.

Як зазначається в публікації, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки із запасів Італії за принципом "один до одного".

При цьому Німеччина візьме на себе витрати на повний капітальний ремонт. На танки встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Танки також матимуть додаткову модернізовану броню.

Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за три десятиліття ніяк не модернізували.

Обмін танків може відбутися за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна одержала грецькі БМП-1, а Греції передали німецькі Marder-1.

Leopard 1 та Leopard 2

Обидва танки мають низку схожих характеристик. Для управління потрібен екіпаж із чотирьох осіб - командира, водія, навідника та зарядника. А система управління вогнем Leopard 1 була розроблена на основі системи для Leopard 2 і фактично має ті ж тепловізори, лазерні далекоміри та стабілізацію гармати.

Однак слідує це танки різних поколінь, і відмінностей у них значно більше.

Детальніше про відмінності танків читайте у матеріалі РБК-Україна "Броня, габарити та озброєння. У чому різниця між Leopard 1 та Leopard 2: топ-5 відмінностей".

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Греція