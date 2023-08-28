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Греция может передать Украине 100 танков Leopard-1 в рамках сделки с Германией, - СМИ

Фото: Греция может передать Украине 100 танков Leopard-1 (wikipedia)
Автор: Александр Белоус

Правительство Германии хочет купить у Греции около 100 танков Leopard 1A5 и после их быстрого восстановления до рабочего состояния, передать их Украине. Взамен Греция получит модернизированные танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Flight.

Как отмечается в публикации, в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из запасов Италии по принципу "один к одному".

При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту. На танки установят современные тепловизоры, которые также используются на Leopard 2. Танки также получат дополнительную модернизированную броню.

Единственным требованием от Германии является передача исправных танков, поскольку греческие Leopard 1A5 за более чем три десятилетия никак не модернизировали.

Обмен танков может произойти по принципу трехстороннего соглашения, благодаря которому Украина получила греческие БМП-1, а Греции передали немецкие Marder-1.

Leopard 1 и Leopard 2

Оба танка имеют ряд похожих характеристик. Для управления нужен экипаж из четырех человек - командира, водителя, наводчика и зарядчика. А система управления огнем Leopard 1 была разработана на основе системы для Leopard 2 и фактически имеет те же тепловизоры, лазерные дальномеры и стабилизацию пушки.

Однако следует это танки разных поколений, и отличий у них куда больше.

Детальнее об отличиях танков читайте в материале РБК-Украина "Броня, габариты и вооружение. В чем разница между Leopard 1 и Leopard 2: топ-5 отличий".

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Греция