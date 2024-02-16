Греція легалізувала одностатеві шлюби

Парламент Греції у четвер схвалив законопроект, що дозволяє у країні одностатеві цивільні шлюби, а також дає право таким парам усиновлювати дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Таким чином Греція стала однією з перших православних країн, яка дозволила відповідні союзи між одностатевими парами.

Законопроект підтримали 176 грецьких депутатів у 300-місному парламенті. Так, проект закону отримав достатню підтримку з боку "лівої" опозиції попри напружені дебати, при цьому члени правоцентристської партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса утрималися або голосували проти.

Тепер схвалена законодавча ініціатива набуде чинності після публікації в офіційному урядовому бюлетені.

Як показали недавні опитування громадської думки у Греції, громадяни країни розділилися в питанні щодо одностатевих шлюбів.

Ставлення Церков до одностатевих союзів

Зазначимо, що рішуче проти таких шлюбів виступає потужна у Греції Православна Церква, яка вважає гомосексуалізм гріхом. Що стосується Католицької церкви, то 18 грудня минулого року Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

А ось у Православній церкві України текст постанови Ватикану назвали "програмним", а одностатеві стосунки - гріхом содомії.

Питання легалізації одностатевих шлюбів в Україні

Нагадаємо, на початку березня минулого року в Верховну раду на реєстрацію було подано законопроєкт про реєстровані партнерства, який дасть змогу партнерам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати рівноцінні права з законними подружжями.

Пізніше у травні президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про одностатеві шлюби. Глава держави зауважив, що Міністерство юстиції працює над законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства.