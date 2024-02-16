Греція легалізувала одностатеві шлюби
Парламент Греції у четвер схвалив законопроект, що дозволяє у країні одностатеві цивільні шлюби, а також дає право таким парам усиновлювати дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таким чином Греція стала однією з перших православних країн, яка дозволила відповідні союзи між одностатевими парами.
Законопроект підтримали 176 грецьких депутатів у 300-місному парламенті. Так, проект закону отримав достатню підтримку з боку "лівої" опозиції попри напружені дебати, при цьому члени правоцентристської партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса утрималися або голосували проти.
Тепер схвалена законодавча ініціатива набуде чинності після публікації в офіційному урядовому бюлетені.
Як показали недавні опитування громадської думки у Греції, громадяни країни розділилися в питанні щодо одностатевих шлюбів.
Ставлення Церков до одностатевих союзів
Зазначимо, що рішуче проти таких шлюбів виступає потужна у Греції Православна Церква, яка вважає гомосексуалізм гріхом. Що стосується Католицької церкви, то 18 грудня минулого року Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.
А ось у Православній церкві України текст постанови Ватикану назвали "програмним", а одностатеві стосунки - гріхом содомії.
Питання легалізації одностатевих шлюбів в Україні
Нагадаємо, на початку березня минулого року в Верховну раду на реєстрацію було подано законопроєкт про реєстровані партнерства, який дасть змогу партнерам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати рівноцінні права з законними подружжями.
Пізніше у травні президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про одностатеві шлюби. Глава держави зауважив, що Міністерство юстиції працює над законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства.
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