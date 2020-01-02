Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

В четверг, 2 января, в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.

По словам президента Кипра Никоса Анастасиадиса, соглашение о строительстве газопровода является "историческим" и заявил, что оно создает основу для реального взаимодействия.

"На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона", - заявил он.

Отмечается, что газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.

Позже соглашение будет финализировано подписью Италии.

Ожидается, что трубопровод EastMed удовлетворит около 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшая энергетическую зависимость от Российской Федерации. Европейский союз внес вклад в стоимость технических исследований для проекта.

Напомним, Еврокомиссия выделит дополнительное финансирование на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу, Данию и Норвегию. Также ЕС стремится к диверсификации поставок газа на его рынок, в частности за счет новых трубопроводов, например, EastMed Pipeline, который должен соединить месторождения в восточном Средиземноморье с Грецией и Италией.