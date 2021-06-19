Греция изменила условия въезда в страну для туристов

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в Грецию. Изменения касаются правил въезда в связи с коронавирусом.

Во-первых, правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.

Во-вторых, увеличили минимальный возраст, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны COVID. Теперь детям до 12 лет разрешено възд без таких документов (ранее было разрешено детям до 6 лет).

Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.