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Греция изменила условия въезда в страну для туристов

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Суббота 19 июня 2021 11:56
Греция изменила условия въезда в страну для туристов Фото: в Греции изменились условия въезда в страну (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в Грецию. Изменения касаются правил въезда в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Во-первых, правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.

Во-вторых, увеличили минимальный возраст, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны COVID. Теперь детям до 12 лет разрешено възд без таких документов (ранее было разрешено детям до 6 лет).

Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Ранее для въезда в Грецию действовали такие правила: необходимо заполнить перед поездкой анкету на специальном сайте, а уже на въезде в страну предоставить один из следующих документов - справка о вакцинации, сделанной хотя бы за 14 дней до въезда, ПЦР-тест не позже 72 часов, справка о перенесенной болезни COVID, тест на антитела, который действителен от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

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