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Греция готовит демарш Сербии из-за авиакатастрофы Ан-12

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Понедельник 18 июля 2022 18:12
Греция готовит демарш Сербии из-за авиакатастрофы Ан-12 Фото: авиакатастрофа Ан-12 (newsit.gr)
Автор: Сергей Пышкин

Греческие власти заявят демарш Сербии из-за авиакатастрофы самолета Ан-12, который разбился на севере Греции на выходных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

Греция планирует демарш в знак протеста из-за того, что Сербия не проинформировала Афины об опасном грузе, который перевозился самолетом.

Отмечается, что Ан-12 перевозил 11,5 тонны минометных боеприпасов сербского производства в Бангладеш, который выступил покупателем. Самолет вылетел из города Сербии Ниш и должен был остановиться в Аммане Иордании.

Демарш передаст посол Греции в Белграде.

Напомним, 17 июля самолет Ан-12 разбился на западе от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Тела восьми погибших членов экипажа были позже извлечены из-под обломков самолета и отправлены в больницу города Комотини. Через некоторое время стало известно, что самолет мог перевозить боеприпасы.

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