Греция договорилась с Францией о поставке фрегатов и корветов, - Ekathimerini

Ожидается, что о сделке, в которую будет включен пункт о взаимной защите, страны официально объявят во вторник, 28 сентября. Сейчас греческое правительство эту информацию не комментирует.

"Наберитесь терпения", - сказал изданию представитель греческого правительства.

По данным издания, соглашение подпишут министры обороны Греции и Франции. Церемония подписания будет проходить в Париже.

До этого Греция договорилась о покупке 24 боевых самолетов