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Греция договорилась с Францией о поставке фрегатов и корветов, - Ekathimerini

Автор: Дмитрий Левицкий

Греция договорилась с Францией о поставках военных кораблей для греческого флота. Речь идет о французских фрегатах FDI и корветах типа Gowind.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Ожидается, что о сделке, в которую будет включен пункт о взаимной защите, страны официально объявят во вторник, 28 сентября. Сейчас греческое правительство эту информацию не комментирует.

"Наберитесь терпения", - сказал изданию представитель греческого правительства.

По данным издания, соглашение подпишут министры обороны Греции и Франции. Церемония подписания будет проходить в Париже.

До этого Греция договорилась о покупке 24 боевых самолетов

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