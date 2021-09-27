Греція домовилася з Францією про поставку фрегатів та корветів, - Ekathimerini

Очікується, що про угоду, в яку буде включено пункт про взаємний захист, країни офіційно оголосять у вівторок, 28 вересня. Наразі грецький уряд цю інформацію не коментує.

"Наберіться терпіння", - сказав виданню представник грецького уряду.

За даними видання, угоду підпишуть міністри оборони Греції та Франції. Церемонія підписання відбуватиметься у Парижі.

До цього Греція домовилася про купівлю 24 бойових літаків