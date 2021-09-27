RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Греція домовилася з Францією про поставку фрегатів та корветів, - Ekathimerini

Автор: Дмитро Левицький

Греція домовилася з Францією про постачання військових кораблів для грецького флоту. Мова йде про французькі фрегати FDI та корвети типу Gowind.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.

Очікується, що про угоду, в яку буде включено пункт про взаємний захист, країни офіційно оголосять у вівторок, 28 вересня. Наразі грецький уряд цю інформацію не коментує.

"Наберіться терпіння", - сказав виданню представник грецького уряду.

За даними видання, угоду підпишуть міністри оборони Греції та Франції. Церемонія підписання відбуватиметься у Парижі.

До цього Греція домовилася про купівлю 24 бойових літаків

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяГреція