Греція не буде передавати Україні системи С-300, щоб не ослабити оборону, - міністр

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки це може послабити її власну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Греції Ніколаоса Панайотопулоса в інтерв'ю телеканалу ERT.

Міністра пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

"Вони були куплені та прибули до Греції так з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи", - сказав Панайотопулос.

При цьому він уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

" Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше у Греції заявили, що не зможуть передати Україні танки Leopard 2 через напружені відносини з Туреччиною.

Проте Греція нещодавно передала Україні 20 броньованих машин БМП-1 та боєприпаси.

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