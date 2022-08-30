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Греція кинула виклик НАТО та його союзникам, - Ердоган

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Вівторок 30 серпня 2022 22:15
Греція кинула виклик НАТО та його союзникам, - Ердоган Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що провокаційні дії Греції є неприпустимими та кидають виклик НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Греція кинула виклик НАТО та її союзникам, яке почалося з порушення нашого повітряного простору та продовжилося радіолокаційним захопленням С-300 наших літаків", - заявив Ердоган під час участі на урочистому концерті, присвяченому дню перемоги у війні з греками.

Також Ердоган сказав, що Туреччина знає справжні наміри тих, хто використовує Грецію. За його словами Греція не є конкурентом Туреччини ні в політичному, ні в економічному, ні у військовому відношенні.

Нагадаємо, що Греція задіяла ракету С-300 для переслідування турецьких винищувачів.

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