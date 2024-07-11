Греція, Болгарія та Румунія вирішили створити військовий коридор
Греція, Болгарія і Румунія вирішили створити узгоджений коридор військової мобільності.
Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Разом із моїми болгарським і румунським колегами Атанасом Запрьяновим і Ангелом Тилвером відповідно підписали сьогодні на полях саміту НАТО у Вашингтоні лист про наміри щодо створення узгодженого коридору військової мобільності (Harmonized Military Mobility Corridor)", - повідомив він.
За його словами, восени буде проведено тристоронню зустріч в Александруполісі (Греція), щоб обговорити реалізацію намічених дій.
За даними видання Kathimerini, військовий коридор проходитиме через східне крило НАТО.
План передбачає об'єднання чотирьох портів та їхніх відповідних інфраструктур і мереж. Створюваний коридор з'єднає Салоніки та Александруполіс із Варною в Болгарії та Констанцою в Румунії - чотирма стратегічно важливими містами для НАТО через їхню близькість до східних кордонів НАТО.
Угода забезпечить можливість військовим переміщатися з місця на місце в Європі та за її межами і безперешкодно перетинати прикордонні пункти під час виконання своєї місії, що значно скоротить час і бюрократичні процедури, які потрібні в даний час.
Крім того, в Румунії створюється найбільша в Європі база НАТО площею 30 квадратних кілометрів з більш ніж 10 тисячами військовослужбовців і цивільних осіб. На базу "Майкл Когальнічану", розташовану на узбережжі Чорного моря, незабаром буде переведено частину персоналу та особового складу "Рамштайна", оскільки інтереси коаліції дедалі більше зміщуються на схід у зв'язку з російською загрозою.
Саміт НАТО
У підсумковому документі саміту наголошується, що ворожі гібридні акти РФ, спрямовані проти країн-членів Альянсу, можуть ескалювати до прямого збройного нападу, що підштовхне Північноатлантичний альянс до залучення 5 статті Вашингтонського договору.
Крім того, НАТО вважає Росію найбільш значущою і прямою загрозою безпеці Альянсу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.